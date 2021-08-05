Два самолета МЧС России вылетели из Подмосковья на ликвидацию ЧС

Два борта МЧС России вылетели сегодня вечером с подмосковного аэродрома Жуковский. Один взял курс на Благовещенск, другому предстоит тушить пожары в Мордовии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС.

На Дальний Восток улетел Ил-76. И это только первый борт, который отправляется для усиления сил местных спасателей. По прогнозам, в регионе ожидается прохождение мощного тайфуна из Китая и, как следствие, возможны подтопления и другие ЧС.

"В составе группировки первого эшелона 70 специалистов Центроспас, 10 плавсредств, 3 единицы техники и 2 беспилотных летательных аппарата" - сказано в сообщении ведомства.

А второй самолет, - это многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС, - вылетел в Мордовию для тушения природного пожара в заповеднике.

"Авиация МЧС России привлечена к ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" им. П. Г. Смидовича.

На данный момент пожар на площади 850 га тушат 417 человек 114 единиц техники, в том числе аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Республике Мордовия и Нижегородской области, а также вертолёт МЧС Ми-8 России. Для координации сил и средств на базе Главного управления МЧС России по Республике Мордовия развернут оперативный штаб". - сообщили в пресс-службе МЧС.

Причиной возгорания называют жаркую погоду и отсутствие дождей.