На Камчатке ребенок пострадал при опрокидывании батута

Прокуратура Петропавловска-Камчатского начала проверку по факту получения шестилетним мальчиком травм из-за опрокидывания батута, сообщается на сайте ведомства.

Батут располагался в краевой столице в районе стадиона "Спартак". На нем играли дети. Внезапно порывом ветра батут перевернуло, и конструкция накрыла ребят. Один мальчик получил травмы, сейчас он проходит обследование в медицинском учреждении.

В ходе проверки сотрудникам прокуратуры предстоит проверить исполнение законодательства при оказании развлекательных услуг детям, закона о защите прав потребителей при эксплуатации аттракционов, а также оценить подготовку лиц, привлекаемых к работе с детьми.