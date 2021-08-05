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05.08.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 120 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 120 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3227
  • 2 Санкт-Петербург 1911
  • 3 Московская область 1287
  • 4 Нижегородская область 552
  • 5 Свердловская область 515
  • 6 Воронежская область 477
  • 7 Красноярский край 476
  • 8 Пермский край 475
  • 9 Самарская область 461
  • 10 Ростовская область 456
  • 11 Иркутская область 397
  • 12 Омская область 388
  • 13 Республика Крым 375
  • 14 Оренбургская область 354
  • 15 Челябинская область 350
  • 16 Ставропольский край 330
  • 17 Волгоградская область 325
  • 18 Хабаровский край 313
  • 19 Астраханская область 288
  • 20 Тюменская область 285
  • 21 Республика Коми 279
  • 22 Алтайский край 276
  • 23 Забайкальский край 265
  • 24 Ульяновская область 265
  • 25 Саратовская область 262
  • 26 Краснодарский край 262
  • 27 Приморский край 261
  • 28 Республика Башкортостан 259
  • 29 Тверская область 251
  • 30 Ленинградская область 244
  • 31 Брянская область 243
  • 32 Мурманская область 239
  • 33 Липецкая область 239
  • 34 Пензенская область 234
  • 35 Вологодская область 229
  • 36 Архангельская область 217
  • 37 Владимирская область 204
  • 38 Ярославская область 202
  • 39 Кемеровская область 200
  • 40 Новосибирская область 197
  • 41 Республика Дагестан 197
  • 42 Калининградская область 195
  • 43 Курская область 193
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 189
  • 45 Севастополь 181
  • 46 Удмуртская Республика 180
  • 47 Республика Хакасия 172
  • 48 Республика Карелия 167
  • 49 Республика Бурятия 165
  • 50 Республика Тыва 157
  • 51 Белгородская область 150
  • 52 Республика Саха (Якутия) 146
  • 53 Смоленская область 144
  • 54 Амурская область 141
  • 55 Костромская область 137
  • 56 Калужская область 134
  • 57 Тульская область 134
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 133
  • 59 Курганская область 131
  • 60 Новгородская область 128
  • 61 Рязанская область 123
  • 62 Ивановская область 121
  • 63 Кировская область 120
  • 64 Томская область 119
  • 65 Республика Калмыкия 114
  • 66 Псковская область 113
  • 67 Чеченская Республика 112
  • 68 Сахалинская область 105
  • 69 Тамбовская область 95
  • 70 Орловская область 88
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 72 Республика Чувашия 79
  • 73 Республика Мордовия 69
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 63
  • 75 Республика Марий Эл 61
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 58
  • 77 Республика Адыгея 57
  • 78 Камчатский край 56
  • 79 Республика Ингушетия 55
  • 80 Республика Татарстан 50
  • 81 Республика Алтай 46
  • 82 Еврейская автономная область 38
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 379 904 случаев(+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва, Республика Татарстан 0,21%
  • 2. Орловская область 0,22%
  • 3. Республика Алтай 0,23%
За последние сутки подтверждено 794 смерти:
  • Москва 68
  • Санкт-Петербург 45
  • Краснодарский край 33
  • Московская область 30
  • Нижегородская область 28
  • Ростовская область 27
  • Пермский край 26
  • Алтайский край 24
  • Свердловская область 23
  • Красноярский край 22
  • Челябинская область 21
  • Иркутская область 21
  • Пензенская область 20
  • Ленинградская область 18
  • Саратовская область 18
  • Волгоградская область 17
  • Республика Крым 16
  • Республика Дагестан 16
  • Самарская область 16
  • Воронежская область 12
  • Республика Хакасия 12
  • Брянская область 10
  • Липецкая область 10
  • Астраханская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Тульская область 9
  • Республика Коми 9
  • Мурманская область 9
  • Ставропольский край 9
  • Республика Башкортостан 9
  • Удмуртская Республика 8
  • Оренбургская область 8
  • Курская область 7
  • Севастополь 7
  • Республика Чувашия 7
  • Ульяновская область 7
  • Тюменская область 7
  • Белгородская область 6
  • Смоленская область 6
  • Тверская область 6
  • Вологодская область 6
  • Новгородская область 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Республика Бурятия 6
  • Ярославская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Кемеровская область 5
  • Сахалинская область 5
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Рязанская область 4
  • Псковская область 4
  • Чеченская Республика 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Омская область 4
  • Владимирская область 3
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Амурская область 3
  • Республика Карелия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Тыва 2
  • Томская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1

За весь период по России умерло 162 509 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 370 человек:
  • Москва 4477
  • Санкт-Петербург 1998
  • Московская область 1454
  • Красноярский край 510
  • Нижегородская область 489
  • Свердловская область 465
  • Пермский край 420
  • Хабаровский край 376
  • Брянская область 357
  • Приморский край 338
  • Ростовская область 323
  • Волгоградская область 301
  • Псковская область 287
  • Иркутская область 285
  • Республика Крым 282
  • Воронежская область 281
  • Челябинская область 267
  • Оренбургская область 256
  • Саратовская область 249
  • Забайкальский край 233
  • Республика Башкортостан 224
  • Тверская область 222
  • Липецкая область 218
  • Самарская область 213
  • Республика Дагестан 212
  • Ханты-Мансийский автономный округ 202
  • Ульяновская область 197
  • Тюменская область 194
  • Кемеровская область 191
  • Севастополь 189
  • Вологодская область 185
  • Белгородская область 171
  • Архангельская область 171
  • Владимирская область 165
  • Калининградская область 159
  • Новосибирская область 153
  • Ставропольский край 152
  • Республика Карелия 151
  • Омская область 143
  • Курская область 133
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 127
  • Алтайский край 125
  • Смоленская область 123
  • Ивановская область 109
  • Костромская область 108
  • Новгородская область 108
  • Республика Бурятия 103
  • Курганская область 101
  • Сахалинская область 101
  • Ярославская область 100
  • Республика Коми 97
  • Калужская область 94
  • Тамбовская область 92
  • Рязанская область 91
  • Кировская область 91
  • Ленинградская область 89
  • Астраханская область 87
  • Кабардино-Балкарская Республика 86
  • Республика Хакасия 84
  • Республика Саха (Якутия) 78
  • Республика Чувашия 74
  • Краснодарский край 71
  • Мурманская область 69
  • Республика Калмыкия 68
  • Амурская область 68
  • Орловская область 64
  • Тульская область 61
  • Республика Тыва 61
  • Пензенская область 59
  • Удмуртская Республика 49
  • Республика Алтай 49
  • Республика Адыгея 48
  • Чеченская Республика 48
  • Республика Мордовия 47
  • Республика Ингушетия 44
  • Республика Татарстан 36
  • Томская область 35
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Республика Марий Эл 29
  • Карачаево-Черкесская Республика 25
  • Магаданская область 19
  • Камчатский край 17
  • Чукотский автономный округ 7
  • Еврейская автономная область 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 700 212.

Названы самые частые проявления постковидного синдрома
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