За сутки в России подтверждено 23 120 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3227

2 Санкт-Петербург 1911

3 Московская область 1287

4 Нижегородская область 552

5 Свердловская область 515

6 Воронежская область 477

7 Красноярский край 476

8 Пермский край 475

9 Самарская область 461

10 Ростовская область 456

11 Иркутская область 397

12 Омская область 388

13 Республика Крым 375

14 Оренбургская область 354

15 Челябинская область 350

16 Ставропольский край 330

17 Волгоградская область 325

18 Хабаровский край 313

19 Астраханская область 288

20 Тюменская область 285

21 Республика Коми 279

22 Алтайский край 276

23 Забайкальский край 265

24 Ульяновская область 265

25 Саратовская область 262

26 Краснодарский край 262

27 Приморский край 261

28 Республика Башкортостан 259

29 Тверская область 251

30 Ленинградская область 244

31 Брянская область 243

32 Мурманская область 239

33 Липецкая область 239

34 Пензенская область 234

35 Вологодская область 229

36 Архангельская область 217

37 Владимирская область 204

38 Ярославская область 202

39 Кемеровская область 200

40 Новосибирская область 197

41 Республика Дагестан 197

42 Калининградская область 195

43 Курская область 193

44 Ханты-Мансийский автономный округ 189

45 Севастополь 181

46 Удмуртская Республика 180

47 Республика Хакасия 172

48 Республика Карелия 167

49 Республика Бурятия 165

50 Республика Тыва 157

51 Белгородская область 150

52 Республика Саха (Якутия) 146

53 Смоленская область 144

54 Амурская область 141

55 Костромская область 137

56 Калужская область 134

57 Тульская область 134

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 133

59 Курганская область 131

60 Новгородская область 128

61 Рязанская область 123

62 Ивановская область 121

63 Кировская область 120

64 Томская область 119

65 Республика Калмыкия 114

66 Псковская область 113

67 Чеченская Республика 112

68 Сахалинская область 105

69 Тамбовская область 95

70 Орловская область 88

71 Кабардино-Балкарская Республика 88

72 Республика Чувашия 79

73 Республика Мордовия 69

74 Республика Северная Осетия-Алания 63

75 Республика Марий Эл 61

76 Карачаево-Черкесская Республика 58

77 Республика Адыгея 57

78 Камчатский край 56

79 Республика Ингушетия 55

80 Республика Татарстан 50

81 Республика Алтай 46

82 Еврейская автономная область 38

83 Магаданская область 27

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 379 904 случаев(+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва, Республика Татарстан 0,21%

2. Орловская область 0,22%

3. Республика Алтай 0,23% За последние сутки подтверждено 794 смерти: Москва 68

Санкт-Петербург 45

Краснодарский край 33

Московская область 30

Нижегородская область 28

Ростовская область 27

Пермский край 26

Алтайский край 24

Свердловская область 23

Красноярский край 22

Челябинская область 21

Иркутская область 21

Пензенская область 20

Ленинградская область 18

Саратовская область 18

Волгоградская область 17

Республика Крым 16

Республика Дагестан 16

Самарская область 16

Воронежская область 12

Республика Хакасия 12

Брянская область 10

Липецкая область 10

Астраханская область 10

Новосибирская область 10

Тульская область 9

Республика Коми 9

Мурманская область 9

Ставропольский край 9

Республика Башкортостан 9

Удмуртская Республика 8

Оренбургская область 8

Курская область 7

Севастополь 7

Республика Чувашия 7

Ульяновская область 7

Тюменская область 7

Белгородская область 6

Смоленская область 6

Тверская область 6

Вологодская область 6

Новгородская область 6

Республика Марий Эл 6

Республика Бурятия 6

Ярославская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Курганская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Кемеровская область 5

Сахалинская область 5

Калужская область 4

Орловская область 4

Рязанская область 4

Псковская область 4

Чеченская Республика 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Омская область 4

Владимирская область 3

Ивановская область 3

Костромская область 3

Тамбовская область 3

Республика Мордовия 3

Республика Саха (Якутия) 3

Амурская область 3

Республика Карелия 2

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Республика Тыва 2

Томская область 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 2

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 1 За весь период по России умерло 162 509 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 370 человек: Москва 4477

Санкт-Петербург 1998

Московская область 1454

Красноярский край 510

Нижегородская область 489

Свердловская область 465

Пермский край 420

Хабаровский край 376

Брянская область 357

Приморский край 338

Ростовская область 323

Волгоградская область 301

Псковская область 287

Иркутская область 285

Республика Крым 282

Воронежская область 281

Челябинская область 267

Оренбургская область 256

Саратовская область 249

Забайкальский край 233

Республика Башкортостан 224

Тверская область 222

Липецкая область 218

Самарская область 213

Республика Дагестан 212

Ханты-Мансийский автономный округ 202

Ульяновская область 197

Тюменская область 194

Кемеровская область 191

Севастополь 189

Вологодская область 185

Белгородская область 171

Архангельская область 171

Владимирская область 165

Калининградская область 159

Новосибирская область 153

Ставропольский край 152

Республика Карелия 151

Омская область 143

Курская область 133

Ямало-Ненецкий автономный округ 127

Алтайский край 125

Смоленская область 123

Ивановская область 109

Костромская область 108

Новгородская область 108

Республика Бурятия 103

Курганская область 101

Сахалинская область 101

Ярославская область 100

Республика Коми 97

Калужская область 94

Тамбовская область 92

Рязанская область 91

Кировская область 91

Ленинградская область 89

Астраханская область 87

Кабардино-Балкарская Республика 86

Республика Хакасия 84

Республика Саха (Якутия) 78

Республика Чувашия 74

Краснодарский край 71

Мурманская область 69

Республика Калмыкия 68

Амурская область 68

Орловская область 64

Тульская область 61

Республика Тыва 61

Пензенская область 59

Удмуртская Республика 49

Республика Алтай 49

Республика Адыгея 48

Чеченская Республика 48

Республика Мордовия 47

Республика Ингушетия 44

Республика Татарстан 36

Томская область 35

Республика Северная Осетия - Алания 31

Республика Марий Эл 29

Карачаево-Черкесская Республика 25

Магаданская область 19

Камчатский край 17

Чукотский автономный округ 7

Еврейская автономная область 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 700 212. Названы самые частые проявления постковидного синдрома