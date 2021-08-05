За сутки в России подтверждено 23 120 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3227
- 2 Санкт-Петербург 1911
- 3 Московская область 1287
- 4 Нижегородская область 552
- 5 Свердловская область 515
- 6 Воронежская область 477
- 7 Красноярский край 476
- 8 Пермский край 475
- 9 Самарская область 461
- 10 Ростовская область 456
- 11 Иркутская область 397
- 12 Омская область 388
- 13 Республика Крым 375
- 14 Оренбургская область 354
- 15 Челябинская область 350
- 16 Ставропольский край 330
- 17 Волгоградская область 325
- 18 Хабаровский край 313
- 19 Астраханская область 288
- 20 Тюменская область 285
- 21 Республика Коми 279
- 22 Алтайский край 276
- 23 Забайкальский край 265
- 24 Ульяновская область 265
- 25 Саратовская область 262
- 26 Краснодарский край 262
- 27 Приморский край 261
- 28 Республика Башкортостан 259
- 29 Тверская область 251
- 30 Ленинградская область 244
- 31 Брянская область 243
- 32 Мурманская область 239
- 33 Липецкая область 239
- 34 Пензенская область 234
- 35 Вологодская область 229
- 36 Архангельская область 217
- 37 Владимирская область 204
- 38 Ярославская область 202
- 39 Кемеровская область 200
- 40 Новосибирская область 197
- 41 Республика Дагестан 197
- 42 Калининградская область 195
- 43 Курская область 193
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 189
- 45 Севастополь 181
- 46 Удмуртская Республика 180
- 47 Республика Хакасия 172
- 48 Республика Карелия 167
- 49 Республика Бурятия 165
- 50 Республика Тыва 157
- 51 Белгородская область 150
- 52 Республика Саха (Якутия) 146
- 53 Смоленская область 144
- 54 Амурская область 141
- 55 Костромская область 137
- 56 Калужская область 134
- 57 Тульская область 134
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 133
- 59 Курганская область 131
- 60 Новгородская область 128
- 61 Рязанская область 123
- 62 Ивановская область 121
- 63 Кировская область 120
- 64 Томская область 119
- 65 Республика Калмыкия 114
- 66 Псковская область 113
- 67 Чеченская Республика 112
- 68 Сахалинская область 105
- 69 Тамбовская область 95
- 70 Орловская область 88
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 72 Республика Чувашия 79
- 73 Республика Мордовия 69
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 63
- 75 Республика Марий Эл 61
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 58
- 77 Республика Адыгея 57
- 78 Камчатский край 56
- 79 Республика Ингушетия 55
- 80 Республика Татарстан 50
- 81 Республика Алтай 46
- 82 Еврейская автономная область 38
- 83 Магаданская область 27
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 379 904 случаев(+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва, Республика Татарстан 0,21%
- 2. Орловская область 0,22%
- 3. Республика Алтай 0,23%
За последние сутки подтверждено 794 смерти:
- Москва 68
- Санкт-Петербург 45
- Краснодарский край 33
- Московская область 30
- Нижегородская область 28
- Ростовская область 27
- Пермский край 26
- Алтайский край 24
- Свердловская область 23
- Красноярский край 22
- Челябинская область 21
- Иркутская область 21
- Пензенская область 20
- Ленинградская область 18
- Саратовская область 18
- Волгоградская область 17
- Республика Крым 16
- Республика Дагестан 16
- Самарская область 16
- Воронежская область 12
- Республика Хакасия 12
- Брянская область 10
- Липецкая область 10
- Астраханская область 10
- Новосибирская область 10
- Тульская область 9
- Республика Коми 9
- Мурманская область 9
- Ставропольский край 9
- Республика Башкортостан 9
- Удмуртская Республика 8
- Оренбургская область 8
- Курская область 7
- Севастополь 7
- Республика Чувашия 7
- Ульяновская область 7
- Тюменская область 7
- Белгородская область 6
- Смоленская область 6
- Тверская область 6
- Вологодская область 6
- Новгородская область 6
- Республика Марий Эл 6
- Республика Бурятия 6
- Ярославская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Курганская область 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Сахалинская область 5
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Рязанская область 4
- Псковская область 4
- Чеченская Республика 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Омская область 4
- Владимирская область 3
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Амурская область 3
- Республика Карелия 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Томская область 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
За весь период по России умерло 162 509 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 370 человек:
- Москва 4477
- Санкт-Петербург 1998
- Московская область 1454
- Красноярский край 510
- Нижегородская область 489
- Свердловская область 465
- Пермский край 420
- Хабаровский край 376
- Брянская область 357
- Приморский край 338
- Ростовская область 323
- Волгоградская область 301
- Псковская область 287
- Иркутская область 285
- Республика Крым 282
- Воронежская область 281
- Челябинская область 267
- Оренбургская область 256
- Саратовская область 249
- Забайкальский край 233
- Республика Башкортостан 224
- Тверская область 222
- Липецкая область 218
- Самарская область 213
- Республика Дагестан 212
- Ханты-Мансийский автономный округ 202
- Ульяновская область 197
- Тюменская область 194
- Кемеровская область 191
- Севастополь 189
- Вологодская область 185
- Белгородская область 171
- Архангельская область 171
- Владимирская область 165
- Калининградская область 159
- Новосибирская область 153
- Ставропольский край 152
- Республика Карелия 151
- Омская область 143
- Курская область 133
- Ямало-Ненецкий автономный округ 127
- Алтайский край 125
- Смоленская область 123
- Ивановская область 109
- Костромская область 108
- Новгородская область 108
- Республика Бурятия 103
- Курганская область 101
- Сахалинская область 101
- Ярославская область 100
- Республика Коми 97
- Калужская область 94
- Тамбовская область 92
- Рязанская область 91
- Кировская область 91
- Ленинградская область 89
- Астраханская область 87
- Кабардино-Балкарская Республика 86
- Республика Хакасия 84
- Республика Саха (Якутия) 78
- Республика Чувашия 74
- Краснодарский край 71
- Мурманская область 69
- Республика Калмыкия 68
- Амурская область 68
- Орловская область 64
- Тульская область 61
- Республика Тыва 61
- Пензенская область 59
- Удмуртская Республика 49
- Республика Алтай 49
- Республика Адыгея 48
- Чеченская Республика 48
- Республика Мордовия 47
- Республика Ингушетия 44
- Республика Татарстан 36
- Томская область 35
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Республика Марий Эл 29
- Карачаево-Черкесская Республика 25
- Магаданская область 19
- Камчатский край 17
- Чукотский автономный округ 7
- Еврейская автономная область 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 700 212.