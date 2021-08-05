Самарский бизнес успешно привлек иностранцев в период ограниченного въезда в РФ

"Самарский миграционный центр" по заказу крупного самарского предприятия "Премиум" провел процедуру так называемого организованного набора иностранной рабочей силы. Компания "Премиум", являющаяся одним из основных подрядчиков по строительству объектов для "Транснефти" и "Газпрома", привезла иностранных работников для проведения работ на объекте в Краснодарском крае. Всего было привлечено 150 иностранцев, которые прилетели на место работы 10 и 17 июля двумя авиабортами.

Сопровождением процесса на всех его этапах занимался "Региональный центр помощи мигрантам", имеющий свое представительство в республике Узбекистан.

Компания "Премиум" полностью подпадает под требования соглашения, заключенного между Правительством РФ и Республикой Узбекистан. Это крупный игрок на строительном рынке, выполняющий общестроительные работы и работы по прокладке трубопроводов. Дефицит рабочих рук, особенно на рабочие специальности, здесь есть всегда. Поэтому компания решила пройти непростой путь организованного набора иностранцев, чтобы закрыть наиболее дефицитные позиции.

Как рассказал представитель компании "Премиум" Максим Панин, стартовой точкой проекта можно считать 4 июня, когда было заключено соглашение с филиалом АНО РЦПМ "Самарский миграционный центр" в Республике Узбекистан.

- Для нас такой опыт был первым. Конечно, путь непростой, но на всех его этапах нам помогал Региональный центр помощи мигрантам. Его опыт и знание всех правовых нюансов позволили всю процедуру пройти успешно и безболезненно. Мы разместили свою заявку на сайте Работа.ру Министерства труда РФ и далее начали подбор необходимых специалистов. Мы искали бетонщиков и разнорабочих. Для этого уполномоченный орган по труду Республики Узбекистан провел обширный набор соискателей на наши вакансии. Буквально со всех областей республики - это была большая работа. Каждого мы собеседовали дистанционно по видеоконференцсвязи. После этого отобрали 149 человек и начали оформлять процедуру их доставки в Россию. АНО РЦПМ помогло нам заключить соглашение с авиаперевозчиками, в результате которого были организованы два борта. Сложность еще заключалась в том, что головной офис нашей организации находится в Самаре, а работники необходимы были срочно на объект в Краснодарский край. Это вызвало некоторую правовую коллизию: нужно ли было сначала везти их в Самару для оформления или можно было сразу по месту работы. Но мы нигде не нашли причин, по которым нельзя провести такую процедуру, и сразу отправили трудовых мигрантов в Краснодарский край. Это сэкономило нам много ресурсов и сил. На нашей базе в Тамани мы поместили иностранных работников в резервационную зону и сделали им всем централизованно ПЦР тесты. Сейчас мы оформляем патенты на работу - это займет еще примерно две недели. Хочу отметить, что опыт взаимодействия с компанией РЦПМ позволил нам исключить возможные риски по въезду иностранных работников и взаимодействию с правовой базой республики Узбекистан.

На вопрос, насколько обременительно компании нести затраты на перевозку, медицинское обследование, проживание и питание в период временного бездействия иностранных работников, представитель компании "Премиум" отметил: "Безусловно, это накладно для работодателя. Но в условиях дефицита рабочих рук эти издержки становятся несущественными. Мы заключаем со всеми трудовыми мигрантами договоры сроком на год, и это для нас выгодно. Условия для иностранных работников у нас также достойные: заработная плата от 50 до 60 тысяч рублей в месяц и бесплатное проживание".

Комментарий

Сергей Нуждин, генеральный директор АНО "Региональный центр помощи мигрантам":

- Усилия не прошли даром. В начале этого года мы создали филиал АНО РЦПМ "Самарский миграционный центр" в республике Узбекистан, чтобы в условиях закрытых границ обеспечивать взаимодействие двух стран в сфере трудовой миграции. Мы установили абсолютно прозрачный механизм привлечения граждан Узбекистана на работу в Самарскую область и Россию в целом. АНО "Региональный центр помощи мигрантам" выполняет задачу информирования российских компаний о возможности организованного набора, проверяет надежность и деловую репутацию работодателей, далее ведет сопровождение всех этапов процедуры, а наши партнеры в Узбекистане подбирают кадры на открытые вакансии. Так решается еще одна важнейшая задача - легализация иностранных граждан в РФ. Не секрет, что действует множество "серых" схем, когда недобросовестные посредники зарабатывают на правовой неграмотности и беспомощности иностранных граждан в части получения трудового патента и оплаты налога НДФЛ. В данном случае компания "Премиум" провела безупречную сделку, обеспечила себя необходимыми работниками, и 150 мигрантов будут официально трудоустроены в России.