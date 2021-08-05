В Башкирии из-за горения травы эвакуировали 72 детей из лагеря

В Хайбулинском районе из-за горения травы пришлось эвакуировать детей и персонал из лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Уточняется, что горение травы происходит возле деревни Акташево на площади около двух гектаров. В 500 метрах от этого места находится детских лагерь "Аксарлак", откуда из-за задымленности было решено эвакуировать детей и персонал. 72 ребенка и четверо взрослых вывезены из лагеря на автобусах в санаторий "Сакмар" села Янтышево. Родителей уже оповестили.

С возгоранием борются силами и средствами добровольной пожарной команды, дружины и администрации района. Всего семь единиц техники, 87 человек. Четыре трактора с плугом производят опашку очага горения по периметру, уточнили в МЧС по РБ. На место направились три пожарные автоцистерны и аэромобильная группировка МЧС по РБ - всего более 50 человек.