В Кемерове судебные приставы закрыли крупный ТРЦ

Служба судебных приставов на неопределенный срок закрыла крупный ТРЦ "Гринвич" в городе Кемерово. Как передает ТАСС это было сделано по требованию прокуратуры из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Соответствующий иск прокуратура передала в Заводской районный суд, который и принял окончательное решение, на основании которого действовали приставы. Согласно иску, на руководство ТРЦ возложена обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. При этом, о каких именно нарушениях идет речь, в областном управлении Федеральной службы судебных приставов не уточнили.

Торговый центр является одним из крупнейших в Кемерово, его площадь составляет около 31,5 тысячи квадратных метров. В пятиэтажном здании помимо магазинов расположены также кафе и залы кинотеатра, ежедневно его посещают до 15 тысяч человек. При этом с начала лета ограничительные меры были наложены еще как минимум на два ТРЦ города.