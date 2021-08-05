В Кузбассе ученые разработали систему предупреждения взрывов на шахтах

Ученые Кузбасского государственного технического университета создали автоматизированную систему пылеподавления. Она поможет избежать взрывов на шахтах и снизить экологическую нагрузку от угледобычи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Взвешенная угольная и породная пыль образуется в больших количествах как на добывающих предприятиях, так и при транспортировке, переработке и обогащении угля. Вещество распространяется на большие расстояния и оседает повсюду. Особенно опасен избыток угольной пыли в закрытых пространствах. По словам ученых, десятки взрывов пыли и газа в шахтах случаются по всему миру ежегодно. А загрязнение угольной пылью атмосферы приводит к ухудшению качества почвы и питьевой воды, провоцируя развитие онкологических, сердечно-сосудистых и других опасных заболеваний. В числе прочих проблем неполадки техники, падение видимости на дорогах и так далее. Для регионов с развитой угледобычей все перечисленное особенно актуально.

Борьбу с пылью и предотвращение взрывов пылевоздушной смеси на угольных предприятиях должна облегчить созданная кемеровскими специалистами автоматизированная система пневмогидроорошения. Она действует по принципу "сухого тумана" и представляет собой блоки форсунок, размещаемые в местах наиболее активного образования пыли. За счет энергии сжатого воздуха происходит разбрызгивание воды. К последней, в зависимости от химического состава пыли, можно добавлять различные соединения - для более эффективного улавливания частиц.

По словам директора Горного института КузГТУ профессора Алексея Хорешка, в результате концентрация пыли в воздухе снижается в десять раз, а воды требуется в десять раз меньше, чем при обычном пылеподавлении. Размер капель колеблется от двух до 50 микрометров - благодаря этому пыль эффективно осаждается без чрезмерного смачивания. Подобные системы в мировой практике, по словам профессора, встречаются редко. Потому ученые уверены, что их разработка будет востребована в странах с развитой угольной промышленностью.