В Омской области женщина и двое детей погибли при пожаре

Уголовное дело завели по факту пожара в Омской области, унесшего жизни 33-летней женщины и двоих ее детей 2010 и 2018 годов рождения. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Трагедия произошла в поселке Новоомский Омского района. Пожар в частном доме начался около 2 часов ночи, когда семья уже спала. Отец успел вынести из огня старшую 14-летнюю дочь, однако жену и двух детей ему спасти не удалось.

По предварительной версии следствия, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела взяли на контроль в областной прокуратуре. Также там намерены дать оценку действиям лиц, ответственных за возникновение огня.