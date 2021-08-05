На Ставрополье нашли тело одного из утонувших подростков

В ходе поисков троих подростков, которые вчера перевернулись в лодке на одном из каналов Невинномысска с бурным течением, обнаружено тело человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сейчас продолжаются поиски еще двоих несовершеннолетних.

- Тело одно человека найдено. Происходит опознание, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На месте происшествия сейчас работают спасатели, которые прочесывают береговую линию. Акваторию обследуют с помощью плавсредств. Также в ГУ МЧС уточнили, что водолазы не могут искать пропавших из-за мощного течения. С родственниками детей сейчас работают психологи ведомства.

Как сообщалось ранее, накануне вечером стало известно, что в Невинномысске трое подростков перевернулись на надувной лодке в одном из каналов города. После этого их никто не видел, на связь они не выходили. Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело о "Причинении смерти по неосторожности".