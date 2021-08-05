На Ставрополье обнаружили тело второго утонувшего подростка

В канале города Невинномысска, где накануне утонули трое подростков, сотрудники МЧС нашли еще одно тело погибшего. Как сообщили в пресс-службе ведомства, продолжаются поиски третьего несовершеннолетнего.

- В 14.57 найдено тело второго подростка. Сейчас группировка по поиску пострадавших увеличена и составляет 62 человека. Тело первого найденного подростка передано следственно-оперативной группе, - отметил начальник отдела ГУ МЧС по Ставропольскому краю Владимир Сухоруков.

Как сообщалось ранее, трое подростков перевернулись на надувной лодке в Невинномысском канале около 16 часов 4 августа. Тело одного из них обнаружили сегодня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.