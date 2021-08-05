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05.08.2021 15:07
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье обнаружили тело второго утонувшего подростка

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В канале города Невинномысска, где накануне утонули трое подростков, сотрудники МЧС нашли еще одно тело погибшего. Как сообщили в пресс-службе ведомства, продолжаются поиски третьего несовершеннолетнего.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии
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- В 14.57 найдено тело второго подростка. Сейчас группировка по поиску пострадавших увеличена и составляет 62 человека. Тело первого найденного подростка передано следственно-оперативной группе, - отметил начальник отдела ГУ МЧС по Ставропольскому краю Владимир Сухоруков.

Как сообщалось ранее, трое подростков перевернулись на надувной лодке в Невинномысском канале около 16 часов 4 августа. Тело одного из них обнаружили сегодня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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