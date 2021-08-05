Студенты СКФУ вошли в число стипендиатов Правительства РФ

Названы имена обладателей стипендий Правительства Российской Федерации. В их числе - шесть представителей Северо-Кавказского федерального университета. Стипендии выплачиваются обучающимся за особые успехи в учебной и научной деятельности: победителям олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.

Среди обладателей поощрения также молодые ученые, результаты научных исследований которых опубликованы в ведущих научных изданиях.

Студенты и аспиранты федерального вуза ежегодно становятся стипендиатами престижных премий как регионального, так и федерального уровня.

- Северо-Кавказский федеральный университет создает все условия для интеллектуального и творческого развития студентов, - говорит ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - В распоряжении наших молодых ученых не только лаборатории и современное оборудование - так называемая материально-техническая составляющая, но и, что самое главное, - богатый опыт научных школ, наставничество лучших ученых.

За достижения в учебе, творчестве, науке многие студенты имеют существенную прибавку к стипендии, начиная с первого курса. Так, в СКФУ действует стипендиальная программа "Звезды СКФУ", рассчитанная на первокурсников. Благодаря ей самые талантливые первокурсники, поступившие в университет с высокими баллами ЕГЭ, уже в течение первого семестра получают до трехсот тысяч рублей. А самые целеустремленные имеют возможность обучения в европейских вузах по программам академической мобильности. СКФУ - один из лидеров России в этой области.

В университете действуют 102 соглашения о сотрудничестве с партнерами из 38 стран. При этом 13 образовательных программ - с возможностью получения двух дипломов, когда студент учится одновременно в СКФУ и университете-партнере и получает документ о высшем образовании сразу двух вузов. К концу 2022 года число таких программ планируется увеличить до 43. Следующая ступень, предоставляемая университетом для тех, кто изберет своей профессией науку, - участие в грантовых конкурсах. На данный момент университет реализует 90 грантов, а это значит, что плодотворная работа ученых востребована государством.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом