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05.08.2021 11:45
Рубрика: Происшествия

В Калининграде экс-полицейского осудили на 11 лет за крупную взятку

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В Калининграде вынесен приговор бывшему сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: youtube
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Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, судом установлено, что оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в 2018 году инициировал оперативно-разыскные мероприятия в отношении одного ООО, чтобы установить факт возможного уклонения от уплаты налогов. Полицейский решил предложить директору компании за деньги прекратить эти мероприятия и не направлять их результаты на расследование. Он запросил взятку суммой не менее 50 тысяч евро, подсудимый через посредников передал это предложение предпринимателю, тот согласился.

При передаче части взятки более чем в 1,3 миллиона рублей посредник был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России в рамках мероприятия "Оперативный эксперимент".

Бывший полицейский обвинялся также в даче взятки. Судом установлено, что в декабре 2018 года он лично передал должностному лицу своего управления собственные деньги - 25 тысяч рублей - за то, чтобы не проводились проверки незаконной разработки недр и хищения песка на территории Светловского городского округа.

Обвинение в отношении экс-правоохранителя выдвигалось по двум статьям УК - дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, а также получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия и бездействие, совершенные в особо крупном размере.

Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде 11 лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере восьми миллионов рублей. Кроме того, экс-полицейский на 10 лет лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ.

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