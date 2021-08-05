Глава Коми оказал первую помощь пострадавшему в аварии водителю

Глава Республики Коми Владимир Уйба оказал первую помощь водителю, получившему травмы в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, это произошло во время рабочей поездки главы Коми в Усть-Вымский район. Двигаясь по трассе, члены губернаторской делегации заметили, что автомобиль Niva поврежден и вылетел в кювет.

- Делегация остановилась. Владимир Уйба вместе с членами делегации оказал необходимую первую помощь водителю, - сообщили в пресс-службе.

Водитель получил различные травмы, члены делегации передали его подъехавшим медикам "скорой помощи". Напомним, Владимир Уйба - врач, ранее он возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.