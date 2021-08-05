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05.08.2021 15:04
Рубрика: Власть

Под Калининградом для Балтфлота отреставрировали казарму XIX века

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В танковом полку армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в Гусеве Калининградской области, открылась после восстановления историческая казарма для личного состава - памятник архитектуры XIX века.

Фото: Валерий Сомкин/РГ
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В торжественной церемонии открытия участвовали командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев и командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Объект культурного наследия отреставрирован и адаптирован к современным требованиям проживания военнослужащих, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В казарме сохранили исторические фасады из типичного для бывшей Восточной Пруссии красного кирпича, высокие своды и скаты, характерные арочные окна. Внутренние интерьеры оформлены в стиле "лофт".

В здании заменены лестничные пролеты, кровля, оконные рамы и оригинальные радиаторы. Смонтированы новые системы коммуникаций: автоматическая пожарная сигнализация, охранная сигнализация, телевидение, внутренняя телефония.

Казарма кубрикового типа рассчитана на 250 военнослужащих. Здесь есть комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортзалы с тренажерами, душевые, бытовки с автоматическими стиральными машинами для стирки и сушки обмундирования.

Это здание является частью целого комплекса - военного городка. В прошлом году военные строители также с сохранением исторического облика отреставрировали и сдали в эксплуатацию другие здания - штаб, столовую и старинную солдатскую казарму.

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