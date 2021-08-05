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05.08.2021 13:41
Рубрика: Происшествия

В Петербурге сделали операцию трехлетней американке, пострадавшей в ДТП

Текст: Светлана Цыганкова

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь трехлетней гражданки США. Девочка попала в автомобильную аварию в Ленинградской области.

В Самару прибыли десять туристов, пострадавших в ДТП в Турции

ДТП произошло 3 августа. На втором километре дороги Сосновый Бор - Глобицы автомобиль, за рулем которого ехала жительница Соснового Бора, вылетел в кювет и врезался в дерево. На заднем сидении находились две девочки, 2017 и 2016 годов рождения. Больше всех пострадала младшая - жительница Флориды. Она приехала из США с мамой в гости к бабушке.

У ребенка диагностировали оскольчатый перелом лобной кости, перелом бедренной кости, ушиб легкого и другие травмы, сообщили в пресс-службе Педиатрического университета, в клинику которого доставили девочку. По словам заместителя главного врача Алексея Денисова, ей уже сделали нейрохирургическую операцию, она в реанимации на искусственной вентиляции легких. Ребенок получает медикаментозную терапию и консультации всех необходимых специалистов.

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