Движение по Крымскому мосту ограничили из-за ДТП

На Крымском мосту вечером в четверг произошло ДТП, из-за чего проезжая часть временно сужена до устранения последствий аварии, и машины движутся лишь по одной полосе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

- Движение по направлению в Керчь на 152 километре осуществляется по одной полосе, - уточнили в эксплуатирующем мост учреждении. - Выставлены предупреждающие знаки, и ограничена скорость.

Вместе с тем заторов и затруднений в движении нет. На месте работают сотрудники ДПС и дорожники.

Еще две серьезные аварии произошли сегодня на федеральной трассе "Таврида". Около поворота на село Почтовое Бахчисарайского района после столкновения с грузовиком погиб водитель микроавтобуса "ГАЗель". А в районе села Скалистое собрались "паровозиком" сразу пять автомобилей, но пострадавших в этой аварии нет.