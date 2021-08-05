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05.08.2021 13:24
Рубрика: Общество

Кузнецова: Организации должны иметь инструкции, чтобы не нарушать права инвалидов

Текст: Елена Яковлева

Инструкции правильного поведения с людьми с разными особенностями должны быть в каждой организации, чтобы права таких граждан не нарушали, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее в городе Волжский семью не допустили в аквапарк из-за ребенка-инвалида. Об этой истории рассказала РИА Новости жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова. Это ее с семьей 2 августа не пустили в аквапарк "XXI век" в Волжском из-за того, что ее 14-летний сын - аутист. Она утверждает, что на входе им сказали, что их ребенок якобы может кого-то ударить, а посетителям будет неприятно на него смотреть. По словам матери, их сын совершенно не агрессивный, а в аквапарк шел вместе с родителями.

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Кузнецова уверила, что конфликт в Волжском исчерпан, маме принесли извинения, а ребенок допущен на территорию аквапарка. Однако, по мнению детского омбудсмена, родителям и ребенку все-таки нанесли серьезную психологическую травму.

"С одной стороны, мы говорим о том, что необходимо обеспечивать доступную среду, это пандусы, необходимые инфраструктурные элементы, чтобы детям с особенностями развития было удобно пройти в любое учреждение, - сказала Кузнецова. - Но ведь другая доступная среда, она глубже... Это в наших сердцах".

По ее словам, "в правилах любых организаций должна быть четкая инструкция, как правильно себя вести с разными категориями людей, с разными особенностями, спецификой, подходами, не нарушая их прав".

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