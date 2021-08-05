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05.08.2021 14:43
Рубрика: Происшествия

На Кубани мужчина при задержании полицейскими отрезал себе язык

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара СК по региону возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции неизвестным, который скрылся. Позже удалось установить его личность и задержать. Суд принял решение об аресте фигуранта. Об этом сообщает пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

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Как выяснилось, 30 июля этого года оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков заметил на улице в хуторе Ленина подозрительного мужчину и, представившись, потребовал остановиться.

В ответ тот несколько раз выстрелил из травматического оружия в полицейского и скрылся. В результате злоумышленник причинил правоохранителю легкий вред здоровью в виде кровоподтека туловища и бедра.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, который при задержании причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. Сейчас угрозы его жизни нет.

Суд отправил фигуранта под арест. Также следствие проверит информацию о причастности задержанного к незаконному обороту наркотиков. Расследование уголовного дела продолжается.

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