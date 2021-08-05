Появилось видео раскопок склепа с останками ранних христиан в Херсонесе

Появились первые видеокадры из найденного в Севастополе раннехристианского склепа, где археологи обнаружили останки нескольких десятков человек. Видеозапись предоставлена пресс-службой фонда "Моя история", который финансирует проведение раскопок.

Как рассказал "РГ" начальник античной новостроечной археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев, склеп датируется VI-X веками нашей эры. Скорее всего, он использовался на протяжении трех столетий в качестве усыпальницы для одной семьи.

На видео видно, как археологи расчищают кости в большом завале, бережно извлекают их и укладывают в ящики. Останки предстоит проанализировать антропологам. По словам Соловьева, предметы в гробнице пока не найдены.

Склеп оставался неразграбленным с древних времен. Хорошо сохранилась внутренняя камера и три вырубленные в скале лежанки. Ученые полагают, что поскольку усыпальница использовалась на протяжении длительного времени, при новом захоронении более ранние останки сдвигали с лежанок на пол.

Находку планируют сохранить как музейный объект в составе будущего историко-археологического парка.