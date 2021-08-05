В Адыгее 20 человек обвинили в махинациях с автомобильной страховкой

В суд направлено уголовное дело организованной группы из 20 человек, которых обвиняют в мошенничествах с автостраховкой в Адыгее на 2,6 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, мошенники больше двух лет инсценировали ДТП.

- По версии следствия, в период с 2017 года по январь 2019 года обвиняемые организовывали инсценировки дорожно-транспортных происшествий, затем обращались в страховую компанию для незаконного получения денежных средств организации в качестве возмещения ущерба, якобы причиненного в результате ДТП, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура уже направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбуждено по частям 4 и 5 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в крупном размере". В ближайшее время дело рассмотрит Тахтамукайский районный суд.