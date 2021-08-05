Путин посетит Челябинскую область и Башкирию

Владимир Путин в пятницу, 6 августа, совершит рабочую поездку в Челябинскую область и Республику Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Челябинской области президент осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Путин также встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В Башкортостане президент посетит Абзелиловский район республики, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей. "Открытие предприятия позволит сократить импорт белого цемента и создаст точку промышленного роста в регионе", - отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президент проведет рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым.