Скрытность и гиперзвук: National Interest оценил концепцию ПАК ДА

Поводом для публикации стали сообщения российских СМИ об оснащении ПАК ДА гиперзвуковыми ракетами и поддержке самолетов в полете беспилотными аппаратами.

Эксперт задается вопросом о том, зачем бомбардировщику, который практически не может быть обнаружен, вооружение дальнего действия. По мнению Осборна, комбинация этих средств придает самолету избыточные возможности.

- Гиперзвуковое оружие выступает дополнительным инструментом для нейтрализации средств ПВО противника на случай, если бомбардировщик-невидимка будет каким-либо образом все же обнаружен. Ракета, летящая на скорости, превышающей скорость звука в пять раз, может сокрушить любую противовоздушную оборону, не будучи перехваченной или даже обнаруженной, - отмечает Осборн.

Поддержка беспилотников также выглядит вполне логично. Дроны, летящие впереди, могут оценивать систему ПВО и находить цели для бомбардировщиков.

Редактор TNI отметил, что пока остается неясным, будет ли ПАК ДА конкурировать с американским В-21, поскольку оба самолета остаются слишком "загадочными". Российская машина заметно отличается по конфигурации и действительно будет незаметной, в том числе благодаря композитным материалам и скрытым воздухозаборникам, заключил эксперт.