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СМИ: Актер из "Интернов" Иван Рыжиков госпитализирован после избиения

Новости
    05.08.2021, 13:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

46-летний российский актер театра, кино и ТВ Иван Рыжиков госпитализирован после жестокого избиения в Москве. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточнено: инцидент произошел недалеко от дома популярного артиста в Таганском районе столицы. По результатам нападения у Рыжикова диагностировали сотрясение головного мозга и перелом нижней стенки левой глазницы.

Сам актер о деталях случившегося распространяться пока отказался, сославшись на сильный стресс.

Органы в настоящее время устанавливают личность покалечившего заслуженного артиста Российской Федерации.

Иван Рыжиков родился в 1974 году в Сургуте. На экране - с 1992-го: "Луна-парк", "Страна глухих", "Мама не горюй 2", "Интерны", "Мент в законе", "Клуб", "Хорошие руки", "Кровинушка", множество других.

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