Соглашение "За безопасные выборы" подписали еще три партии

Представители Партии роста, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Зеленой альтернативы" 5 августа подписали в Центризбиркоме соглашение "За безопасные выборы", которое инициировала "Единая Россия".

В партии ранее призвали все политические силы "взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм". 27 июля документ подписали "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Зеленые".

Главной целью инициативы названа защита здоровья граждан во время пандемии COVID-19.

В соглашении говорится о том, что партиям необходимо уменьшить число массовых мероприятий и максимально перевести их в онлайн-формат. Кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Им также рекомендовано вакцинироваться и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и властей регионов.