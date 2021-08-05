Умер актер из "30 случаев майора Земана" Милан Стеглик

В возрасте 77 лет 2 августа в Праге скончался чехословацкий, чешский актер кино, театра, телевидения и дубляжа Милан Стеглик. Об этом сообщают национальные СМИ. Причина смерти не называется.

Ve věku 77 let zemřel herec, dabér a dlouholetý člen Činohry Národního divadla Milan Stehlík. 🕊https://t.co/EYnzDTOoY2 — Lidovky.cz (@lidovky) August 2, 2021

Стеглик родился в 13 апреля 1944 года в Млада-Болеславе в артистической семье; его отцом был режиссер и драматург Милослав Стеглик, мать - известная актриса Вера Будилова.

Zemřel Milan Stehlík (†77), dlouholetý herec Národního divadla https://t.co/q8fRHhBgmq — stars24.cz (@stars24cz) August 2, 2021

Окончив театральный факультет Академии исполнительских искусств в Праге, в 1966-м Милан поступил в Муниципальные театры Праги, а позже перешел в Национальный театр, где проработал почти полвека. Играл в "Ричарде III", "Слуге двух господ", других классических постановках.

Сниматься начал еще в 1964-м, причем многие из работ Стеглика были хорошо знакомы советскому зрителю. Среди них - важный криминальный сериал "Тридцать случаев майора Земана", "Арабела возвращается", "Принц и нищий" (телефильм 1971 года по Твену), "Озорная сказка", "Сказка разбойника", "Английская клубника", "Злая кровь", "Грехи для отца Нокса", "Доктор Мартин".

Озвучил трутня Вилли, лучшего друга пчелки Майи, в чешской локализации мультсериала.