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Умерла старейшая польская актриса Богуслава Чосновска

Новости
    05.08.2021, 15:08
Текст:   Олег Усков

4 августа в возрасте 95 лет в Гданьске скончалась старейшая польская актриса Чосновска, в первую очередь известная своей рекордной театральной карьерой.

Кроме того, снималась она в кино и на ТВ, дебютировав на экранах в начале 60-х.

О смерти национальной легенды сообщил городской портал Гданьска. Напомнив, что до 1981 года Чосновска сыграла на сцене более двухсот главных ролей, далее сосредоточившись на режиссуре.

Похоронят артистку рядом с могилой мужа.

Богуслава родилась в 1926 году во Львове, где и дебютировала на сцене местного Польского драматического театра - в сентябре 1944-го.

В 1945-м актриса перебралась в Польшу, где прошла через многие театры страны - Варшавы, Лодзи, Познани. Однако именно Гданьск стал в 1957-м ее "главным" городом.

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