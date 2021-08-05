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05.08.2021 12:45
Рубрика: В мире

В Колумбии ввели уголовную ответственность за вырубку лесов

Текст: Юрий Когалов

Президент Колумбии Иван Дуке подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за вырубку лесов. Как передает агентство EFE, нарушителю отныне грозит от пяти до 12 лет лишения свободы и штраф в размере от 134 до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда (размер МРОТ в этой латиноамериканской стране меняется ежегодно, в 2021 году он составляет 908,5 тысячи песо или 234 доллара).

Фото: REUTERS
Темпы вырубки лесов Амазонии за год выросли в полтора раза

Согласно новому закону об экологических преступлениях, власти Колумбии получат больше возможностей для защиты биоразнообразия. Прокуратура сможет преследовать не только нелегальных лесорубов, но и их спонсоров, причем последним грозят более высокие штрафы.

Как отметил Дуке, "вырубка лесов была раковой опухолью Колумбии". Только в 2020 году, по данным правительства, было потеряно 171,6 тысячи гектаров леса. Больше всего ущерба было нанесено в Амазонии, где деревья вырубили на территории свыше 100 тысяч гектаров.

По словам Хуана Карлоса Лосады, автора подписанного президентом законопроекта, "Колумбия - эпицентр торговли дикими животными и растениями". Власти изымают в среднем 35 тысяч животных в год, но это менее десяти процентов объема черного рынка. "Это геноцид животных, и поэтому мы хотели сделать его отдельным преступлением в этом законе", - отметил депутат.

В мире Южная Америка Колумбия

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