В Колумбии ввели уголовную ответственность за вырубку лесов

Президент Колумбии Иван Дуке подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за вырубку лесов. Как передает агентство EFE, нарушителю отныне грозит от пяти до 12 лет лишения свободы и штраф в размере от 134 до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда (размер МРОТ в этой латиноамериканской стране меняется ежегодно, в 2021 году он составляет 908,5 тысячи песо или 234 доллара).

Согласно новому закону об экологических преступлениях, власти Колумбии получат больше возможностей для защиты биоразнообразия. Прокуратура сможет преследовать не только нелегальных лесорубов, но и их спонсоров, причем последним грозят более высокие штрафы.

Как отметил Дуке, "вырубка лесов была раковой опухолью Колумбии". Только в 2020 году, по данным правительства, было потеряно 171,6 тысячи гектаров леса. Больше всего ущерба было нанесено в Амазонии, где деревья вырубили на территории свыше 100 тысяч гектаров.

По словам Хуана Карлоса Лосады, автора подписанного президентом законопроекта, "Колумбия - эпицентр торговли дикими животными и растениями". Власти изымают в среднем 35 тысяч животных в год, но это менее десяти процентов объема черного рынка. "Это геноцид животных, и поэтому мы хотели сделать его отдельным преступлением в этом законе", - отметил депутат.