Новости

Памфилова: Власти Украины гарантировала безопасность голосования россиян 22:37
Рост цен на газ и электричество шокировал Европу 22:20
Попова: Заболеваемость COVID-19 растет в 35 регионах, ситуация напряженная 21:48
После вакцинации "Спутником V" у всех жителей Сан-Марино есть антитела 21:27
В КПМГ оценили влияние налога ЕС на углерод на экспорт из РФ 21:10
Лионель Месси покинул "Барселону" 20:59
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов 20:53
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста РФ 20:37
Максимальная ставка по вкладам в России достигла 5,5% 20:33
В аэропорту Шереметьево лифт травмировал ребенка 20:30
В Ленобласти присяжные вынесли вердикт киллерам за убийство ресторатора 19:48
В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 19:37
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 19:31
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 19:30
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 19:01
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 19:00
Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты 18:59
Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства 18:51
В Беларуси усилили охрану госграницы 18:50
Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19 18:39
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID 18:23
Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
05.08.2021 21:10
Рубрика: Экономика

В КПМГ оценили влияние налога ЕС на углерод на экспорт из РФ

Текст: Сергей Тихонов

Дополнительная финансовая нагрузка на экспорт из России от ведения углеродного сбора Евросоюза составит от 15,5 до почти 38 млрд евро за период с 2026 по 2035 год. Об этом говорится в свежем исследовании компании КПМГ.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мантуров рассказал о новых самолетах, ситуации в автопроме и углеродном следе

В нем рассматриваются два сценария введения углеродного сбора: пессимистический, без учета бесплатных квот для экспорта продукции некоторых поставщиков, и оптимистический, с учетом квот. Каждый из них представлен в двух опциях, минимальной и максимальной, в зависимости от параметров введения сбора в 2026 году.

Среднегодовая нагрузка на экспорт товаров из нашей страны будет увеличиваться с каждым годом, в среднем 1,5 до 3,77 млрд евро в год. Максимально от действия трансуглеродного сбора пострадает российский экспорт продукции черной металлургии - нагрузка может составить с 557 млн евро (оптимистический сценарий, минимальная опция) в 2026 году до 3,9 млрд евро (максимальная опция, обоих сценариев) в 2035 году. Также, соответственно, введение сбора отразится на экспорте алюминия и изделий из него - с 43 млн до 385 млн евро, и поставках в ЕС минеральных удобрений - от 1 млн до 483 млн евро. Менее всего трансуглеродный сбор за 10 лет вырастет для экспорта электроэнергии, с 118 млн до 224 млн евро ежегодно.

Углеродное регулирование затронет экспорт цемента из нашей страны, но из-за того, что доля в экспорте и объемы поставок цемента в ЕС незначительные, оценка влияния трансуглеродного сбора на производство цемента не производилась. Кроме этого в исследовании подчеркивается, что впоследствии под действие сбора может попасть целлюлозно-бумажные изделия, продукты нефтепереработки, нефтехимии, известь и калийные удобрения.

Экономика ВЭД

Главное сегодня

Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp