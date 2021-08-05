В КПМГ оценили влияние налога ЕС на углерод на экспорт из РФ

Дополнительная финансовая нагрузка на экспорт из России от ведения углеродного сбора Евросоюза составит от 15,5 до почти 38 млрд евро за период с 2026 по 2035 год. Об этом говорится в свежем исследовании компании КПМГ.

В нем рассматриваются два сценария введения углеродного сбора: пессимистический, без учета бесплатных квот для экспорта продукции некоторых поставщиков, и оптимистический, с учетом квот. Каждый из них представлен в двух опциях, минимальной и максимальной, в зависимости от параметров введения сбора в 2026 году.

Среднегодовая нагрузка на экспорт товаров из нашей страны будет увеличиваться с каждым годом, в среднем 1,5 до 3,77 млрд евро в год. Максимально от действия трансуглеродного сбора пострадает российский экспорт продукции черной металлургии - нагрузка может составить с 557 млн евро (оптимистический сценарий, минимальная опция) в 2026 году до 3,9 млрд евро (максимальная опция, обоих сценариев) в 2035 году. Также, соответственно, введение сбора отразится на экспорте алюминия и изделий из него - с 43 млн до 385 млн евро, и поставках в ЕС минеральных удобрений - от 1 млн до 483 млн евро. Менее всего трансуглеродный сбор за 10 лет вырастет для экспорта электроэнергии, с 118 млн до 224 млн евро ежегодно.

Углеродное регулирование затронет экспорт цемента из нашей страны, но из-за того, что доля в экспорте и объемы поставок цемента в ЕС незначительные, оценка влияния трансуглеродного сбора на производство цемента не производилась. Кроме этого в исследовании подчеркивается, что впоследствии под действие сбора может попасть целлюлозно-бумажные изделия, продукты нефтепереработки, нефтехимии, известь и калийные удобрения.