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05.08.2021 19:31
Рубрика: Власть

В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов

Текст: Евгения Думанская

С 5 августа стартовала специальная образовательная программа Школы экспорта Российского экспортного центра по развитию экспортных компетенций для управленческих команд из регионов. Об этом сообщили в пресс-службе РЭЦ.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Как отметил на церемонии открытия вице-премьер Алексей Оверчук, к 2030 году РЭЦ должен нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на 70% - такая цель закреплена в указе президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также в профильном нацпроекте.

"Это все очень серьезно и требует взвешенного подхода и решения большого количества задач, вовлечения большого количества людей, организации взаимосвязей. Нужно выработать четкое понимание у всех участников процесса о том, как эта задача может и должна реализовываться", - говорит Оверчук.

Первыми принять участие в новой образовательной программе смогут команды из 15 российских регионов, в которых в этом году внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0. Это Алтайский, Краснодарский и Приморский края, Волгоградская, Липецкая, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Рязанская, Смоленская и Челябинская области, Республики Башкортостан и Удмуртия.

Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина рассказала, что регионы важно вовлечь в процессы стратегического планирования в области экспортной деятельности, а все программы Школы экспорта РЭЦ сфокусированы на получении практических знаний, прикладных навыков для достижения конкретного результата.

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"Основная задача программы - настроить всех на общую командную работу, на создание эффективных региональных программ развития экспорта и, в целом, благоприятных условий для реализации экспортного потенциала и роста числа экспортеров и объемов несырьевого экспорта", - сказала Никишина.

В состав команды каждого региона входят должностные лица на уровне заместителей глав субъектов, профильные министры, руководители организаций по поддержке предпринимательства. До конца 2024 года обучение по программе должны пройти команды из 65 российских регионов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика ВЭД Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия УрФО Челябинская область УрФО Свердловская область ЦФО Липецкая область

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