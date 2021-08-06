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06.08.2021 17:48
Рубрика: Экономика

Академик Румянцев: Врачам надо помочь сохранить мир на Земле

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

Человечеству важно не допустить повторения трагедий, подобных Хиросиме и Нагасаки, и сделать все возможное, что ядерная энергия на планете использовалась только в мирных целях, в частности, для лечения онкологических заболеваний. Об этом в международный день "Врачи мира - за мир", который отмечается ежегодно 6 августа, заявил академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
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"Я на собственном опыте участника ликвидации последствий аварии в Чернобыле знаю, что такое, когда миллионам людей грозит смертельная опасность. Врачи всегда готовы сделать мир здоровым, но нам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить войн", - сказал Александр Румянцев.

Академик Румянцев напомнил, что после работы на зараженных территориях в Чернобыле в 1987 году было принято решение о создании отделения детской гематологии в Российской детской клинической больнице, которое впоследствии стало основой для организации Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Именно во время ликвидации последствий Чернобыльской аварии Александр Румянцев начал сотрудничество с японскими коллегами, накопивших значительный опыт работы с людьми, подвергшихся воздействию радиации в Хиросиме и Нагасаки. Во время аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году Румянцев в свою очередь прилетал в Японию, чтобы поделиться опытом ликвидации аварии на ЧАЭС.

За свой вклад в борьбу с последствиями радиации и онкологическими болезнями в 2018 году Александр Румянцев был удостоен высокой государственной награды Японии - Ордена Восходящего солнца.

Международный день "Врачи мира за мир" проходит ежегодно 6 августа в годовщину бомбардировки японского города Хиросима, чтобы напомнить о трагедии и о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Инициатором появления памятного дня в календаре стала организация "Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы".

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