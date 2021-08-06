Apple изучит фотографии в устройствах пользователей США для защиты детей

Американская компания Apple намерена оснастить свои мобильные устройства программным обеспечением, которое будет бороться с распространением детской порнографии и выявлять преступления против детей. Нововведение предназначено только для США, отмечают СМИ.

Новая технология в операционных системах iOS и iPadOS даст возможность Apple выявлять "опасные" изображения с детьми, хранящиеся в iCloud, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление компании. Apple намерена сообщать о таких случаях в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей, который сотрудничает с правоохранительными органами на всей территории США. Как уточняет издание Financial Times, программа "натренирована" на выявление подозрительного контента на 200 тысячах изображениях и должна будет проверять каждый снимок, загружаемый в США в iCloud.

Схожие функции компания намерена внедрить в свои мессенджеры, которые будут оповещать несовершеннолетних пользователей и их родителей о пересылке запрещенного контента. Если на устройство ребенка будет отправлена подобная фотография, то картинка будет размываться, а сам он будет предупрежден, пояснили в Apple.

Отмечается также, что голосовой помощник и стандартная функция поиска вскоре будут также обучены вмешиваться в случае интереса пользователя к запрещенным материалам.