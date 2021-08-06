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6 августа 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 августа 2021 года № 107 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Дата подписания 6 августа 2021 г.
Опубликован 6 августа 2021 г.
Вступает в силу 6 августа 2021 г.

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 5 августа 2021 года, постановляю:

1. Продлить до 15 августа 2021 года включительно в городском округе Югорск, городском поселении Советский:

1.1. Режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорск, городском поселении Советский, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (гражданам, проживающим (пребывающим) в указанных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не покидать место жительства (пребывания), за исключением случаев, установленных в постановлении Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 июня 2021 года № 88 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре").

1.2. Запрет деятельности кинотеатров, фитнес-клубов (фитнес-центров).

1.3. Осуществление деятельности организаций общественного питания с 06.00 часов до 20.00 часов.

Допускаются:

круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях общественного питания;

круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций общественного питания в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях;

круглосуточная доставка заказов организациями общественного питания.

2. Граждане, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, организации, осуществляющие деятельность в городском округе Югорск, городском поселении Советский в период действия режима обязательной самоизоляции оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление", созданной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п.

3. В городских округах Урай, Югорск, городском поселении Советский в период действия режима обязательной самоизоляции не допускается организация и проведение в многоквартирных домах в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19.00 до 15.00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан (за исключением осуществления таких работ в зданиях, строениях, сооружениях, введенных в эксплуатацию в 2020-2021 годах).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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