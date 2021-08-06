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06.08.2021 17:42
Рубрика: Власть

Ирина Белых: На федеральном уровне нужно проработать механизм распределения бюджетных мест в вузах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

Депутат Государственной думы Ирина Белых предложила на федеральном уровне пересмотреть механизм распределения бюджетных мест в вузах и их соотношение с внебюджетными позициями. Их количество должно зависеть от востребованности специальностей и потребностей экономики, считает она.

Фото: Сергей Николаев
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"Надо грамотно проводить анализ и планирование: какие специальности востребованы, какие компетенции следует усилить. Мы должны идти в ногу со временем, учитывать бурный технологический рост и цифровизацию всех областей экономики. Не вскакивать в последний вагон, а планомерно развиваться. Нужно очень четкое планирование и разумное распределение бюджетных и внебюджетных мест. Для этого на федеральном уровне нужно проработать четкий механизм распределения бюджетных мест в вузах", - отметила Белых.

Парламентарий напомнила, что сегодня нет возможности получить бесплатное образование по целому ряду актуальных специальностей. Например, в туристической отрасли. Сотни кластеров и компаний индустрии путешествий нуждаются в специалистах, в том числе для развития внутреннего туризма. Однако во многих вузах набор на бюджетные позиции на эти специальности полностью отсутствует или ничтожно мал. "Это лишает возможности получить качественное образование по этому направлению многих мотивированных ребят. Считаю такой подход неприемлемым", - говорит Ирина Белых.

Для оптимизации процесса формирования и распределения бюджетных мест в вузах, по ее мнению, необходимо привлечь профессиональное сообщество в соответствующей сфере.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "бюджетных мест для студентов, обучающихся на исторических специальностях, должно быть больше". Уже принято совместное межведомственное решение с 2023 года распределять бюджетные места на исторические специальности с учетом мнения профессионального сообщества.

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