Распоряжение главы Республики Карелия от 5 августа 2021 года № 438-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; № 9, ст. 2106, 2112, 2114; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003) следующие изменения:

1) в пункте 7.6 слова "не более чем за 2 дня" заменить словами "не ранее чем за 3 дня";

2) в подпункте 42 пункта 9 после слова "рекомендовать" дополнить словами "для лиц, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), не переболели или переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), но со дня выздоровления прошло более 6 (шести) календарных месяцев,";

3) в пункте 10:

в абзаце первом слова "не ранее чем за 2 дня" заменить словами "не ранее чем за 3 дня";

в абзаце девятом слова "не ранее чем за 2 дня" заменить словами "не ранее чем за 3 дня";

4) абзац одиннадцатый пункта 11 дополнить словами ", которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), не переболели или переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), но со дня выздоровления прошло более 6 (шести) календарных месяцев";

5) в пункте 11.9:

в подпункте 8 слова "не ранее чем за 72 часа" заменить словами "не ранее чем за 3 дня";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования подпункта 8 настоящего пункта не распространяется на организации (индивидуальных предпринимателей), оказывающие услуги коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19. Указанные организации (индивидуальные предприниматели) могут обеспечивать реализацию требования подпункта 8 настоящего пункта в случае принятия ими такого решения.";

6) в абзаце восьмом подпункта 2 пункта 11.10 слова "не более 5

(включительно) посадочных мест за одним столом," исключить;

7) в пункте 11.24:

абзац второй подпункта 1 дополнить предложением следующего содержания:

"Для лиц старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) либо переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19) и со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев, работу кружков и клубных формирований при возможности организовать в очной форме.";

абзац второй подпункта 4 дополнить предложением следующего содержания:

"Для лиц старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) либо переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19) и со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев, работу кружков и клубных формирований при возможности организовать в очной форме.";

8) в пункте 11.30 слова "не ранее чем за 2 дня" заменить словами "не ранее чем за 3 дня".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







