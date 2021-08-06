Постановление губернатора Костромской области от 6 августа 2021 года № 169 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

С учетом временных методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (приложение к письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2021 года № 30-4/И/2-9825), учитывая складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 5 августа 2021 года № 22 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128) следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1.9 слова "которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо" исключить;

2) абзац второй подпункта 1.1 пункта 1.10 изложить в следующей редакции;

"Требование данного подпункта не распространяется на работников, которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.";

3) в абзаце втором пункта 1.15 слова "которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо" исключить;

4) в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 3.1 слова "которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 9 августа 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







