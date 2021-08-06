Минский "Витязь" переходит на выпуск ТВ больших диагоналей

Акцент на развитие модельного ряда телевизоров диагональю до 165 сантиметров сделан руководством белорусского предприятия "Витязь", на котором с этой целью запущена дополнительная линия по выпуску электронных приемников, сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Азаров.

Дело в том, пояснил он в интервью БЕЛТА, что в последние годы коллектив неизменно увеличивает объемы выпускаемой продукции, учитывая потребности преимущественно российского рынка. Именно динамичная модернизация производства позволила наращивать примерно в полтора раза мощности по выпуску телевизоров больших диагоналей. Причем этот эффект достигается не только за счет расширения парка оборудования, но и благодаря оптимизации внутренней производственной логистики, уточнил руководитель предприятия.

Кстати, запуск нового оборудования позволил, в том числе, сократить затраты на переналадку линий. Оптимизируются и процессы загрузки специального программного обеспечения изделий. А в совокупности, рассчитывает генеральный директор, это должно положительно повлиять на производительность труда.

Тема модернизации производства, по его словам, остается актуальной и в связи с тем, что предстоит расширить ассортиментный портфель телеприемников до 60 моделей. А комментируя ближайшие планы коллектива, Азаров уточнил, что до конца текущего года предстоит освоить производство телевизоров с диагональю до 200 сантиметров. Продолжит "Витязь" наращивать и объемы выпуска изделий с поддержкой SmartTV, в том числе на мультимедийной платформе российского "Яндекса".

Кроме того, предприятие работает над запуском в ближайшее время умных телевизоров на платформе "Салют ТВ" с широкими функциональными возможностями. Азаров дал понять, что это стало возможным благодаря сотрудничеству с российским Сбербанком, в экосистему которого входит сервис виртуальных помощников "Салют".

Специалисты телевизионного завода разрабатывают проект и по реконструкции одного из корпусов под строительство умных производственных линий. "Это будет современный комплекс, где в основу производственных и логистических процессов постараемся заложить передовые технологические решения, базирующиеся на концепции цифровизации "Индустрия 4.0", и новые организационные принципы управления производством", - рассказал руководитель многопрофильного предприятия, выпускающего также медицинское оборудование, электрозарядные станции и другие высокотехнологичные изделия, сообщает агентство.