Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что новую методику распределения средств для борьбы с пожарами начнут применять с 1 января.

"Мы посчитали все: сколько нужно летных часов, техники, людей", - доложил он на совещании президента Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами. Президент в пятницу прибыл в Челябинскую область, где осмотрел районы, пострадавшие от пожаров.

"Вы в мае прошлого года поручили разработать новый подход к распределению федеральных средств, чтобы он учитывал фактическую потребность регионов по всем лесным полномочиям, в том числе по пожарам. Методика готова и внесена в правительство",- пояснил Козлов.