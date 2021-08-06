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06.08.2021 18:20
Рубрика: Власть

Новую методику распределения средств для борьбы с пожарами начнут применять с 1 января

Текст: Айсель Герейханова

Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что новую методику распределения средств для борьбы с пожарами начнут применять с 1 января.

Фото: МЧС/РИА Новости
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"Мы посчитали все: сколько нужно летных часов, техники, людей", - доложил он на совещании президента Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами. Президент в пятницу прибыл в Челябинскую область, где осмотрел районы, пострадавшие от пожаров.

"Вы в мае прошлого года поручили разработать новый подход к распределению федеральных средств, чтобы он учитывал фактическую потребность регионов по всем лесным полномочиям, в том числе по пожарам. Методика готова и внесена в правительство",- пояснил Козлов.

Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Пожары Президент Правительство Минприроды Лесные пожары

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