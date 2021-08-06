Новый сильный пожар возник вблизи Афин

В 30 километрах к северу от греческой столицы возник новый ландшафтный пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "ЭРТ-1". Власти уже начали эвакуацию жителей в пяти населенных пунктах.

Сообщается, что огонь перекинулся через широкую автомагистраль из Афин в Салоники и распространяется по обе стороны от дороги.

Данных о жертвах пока нет. Сообщается, что в больницу доставлены двое пожарных-добровольцев. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На борьбу с возгоранием брошены все имеющиеся силы. Соседние страны предложили Афинам свою помощь.