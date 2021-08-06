Ослепить противника: зачем СССР разрабатывал лазерный танк

Ближе к концу холодной войны в Советском Союзе начали думать над разработкой танка, оснащенного лазером, который мог бы ослеплять системы наведения приближающихся ракет или транспортных средств. Было построено два прототипа 1К17 под названием "Сжатие".

Для чего в СССР разрабатывали лазерный танк? На этот вопрос отвечает издание Sandboxx. Лазерный танк был нацелен на то, чтобы ослепить или сжечь электронно-оптические датчики, используемые ракетами для обнаружения целей. Ослепленная или поврежденная ракета промахнется мимо цели. Кроме того, хотели использовать лазерную установку и против тяжелых бронемашин, прежде всего танков.

Первый опытный образец самоходного лазерного комплекса 1К17 "Сжатие" представили в 1990 году. Его создали на базе на платформе самоходной машины 2С19 "Мста-С". Установка состояла из 12 оптических каналов, каждый - с системой наведения для применения на объекты, находящиеся на разном расстоянии. После испытаний опытный образец рекомендовали к принятию на вооружение.

Но в российскую армию лазерная платформа 1К17 так и не попала. В издание отмечают, что причина - в ее высокой стоимости. После распада СССР в стране была сложная экономическая ситуация, поэтому пришлось отказаться от финансирования программы по серийному производству 1К17. Однако многие технические характеристики лазерного танка засекречены и сегодня.

Sandboxx делает вывод: несмотря на то, что в серийное производство лазерный комплекс не пошел, это была высокоэффективная платформа, способная ослепить вражеский танк задолго до того, как сам 1К17 оказался бы в пределах досягаемости вражеского огня.