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Рубрика: В мире

Премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин получил ранение во время протестов

Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвиш пострадал во время протестов в столице Кингстауне. Об это сообщили местные СМИ, ссылаясь на заявление офиса главы правительства.

В Калифорнии и Нью-Йорке обязали госслужащих привиться или сдавать тесты

Политик был ранен в голову, когда пытался пройти через толпу людей, пишет РИА Новости. Отмечается, что причиной протестов стали поправки в законодательство о здравоохранении, которые вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 от нескольких категорий госслужащих.

Известно, что премьер идет на поправку, но проведет ночь в больнице под наблюдением врачей. Лидер оппозиции карибской страны уже осудил применение физического насилия против официальных лиц.

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