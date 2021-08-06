Премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин получил ранение во время протестов

Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвиш пострадал во время протестов в столице Кингстауне. Об это сообщили местные СМИ, ссылаясь на заявление офиса главы правительства.

Политик был ранен в голову, когда пытался пройти через толпу людей, пишет РИА Новости. Отмечается, что причиной протестов стали поправки в законодательство о здравоохранении, которые вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 от нескольких категорий госслужащих.

Известно, что премьер идет на поправку, но проведет ночь в больнице под наблюдением врачей. Лидер оппозиции карибской страны уже осудил применение физического насилия против официальных лиц.