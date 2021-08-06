Путин поручил наладить взаимодействие в ходе модернизации здравоохранения

Правительство России и местные органы власти должны обеспечить активное взаимодействие медучреждений с гражданами в ходе модернизации первичного звена здравоохранения в регионах страны. Соответствующее поручение подписал Владимир Путин по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 19 июля 2021 года.

Это необходимо для того, чтобы разрешать организационные и другие проблемы, которые могут возникнуть в процессе реализации программ и вызвать недовольство граждан доступностью и качеством медицинской помощи.

Ответственные за выполнение поручения должны предоставить доклад до 15 октября этого года, далее - отчитываться ежеквартально.