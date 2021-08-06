Путин призвал решать в пользу людей спорные вопросы о помощи пострадавшим при ЧС

Владимир Путин в ходе совещания в Магнитогорске по борьбе с пожарами и паводками призвал губернаторов и членов правительства решать все спорные вопросы по помощи пострадавшим в пользу людей.

"В таких случаях - в условиях борьбы с пожарами , в условиях, когда люди теряют имущество, все спорные вопросы должны решаться в пользу людей", - сказал президент.

Ранее Путин заявил, что особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях.