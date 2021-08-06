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06.08.2021 18:45
Рубрика: Власть

Путин призвал решать в пользу людей спорные вопросы о помощи пострадавшим при ЧС

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин в ходе совещания в Магнитогорске по борьбе с пожарами и паводками призвал губернаторов и членов правительства решать все спорные вопросы по помощи пострадавшим в пользу людей.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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"В таких случаях - в условиях борьбы с пожарами , в условиях, когда люди теряют имущество, все спорные вопросы должны решаться в пользу людей", - сказал президент.

Ранее Путин заявил, что особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях.

Власть Работа власти Госуправление Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Президент Лесные пожары

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