Белгородские таможенники изъяли икону Божьей матери XVIII века

Белгородские таможенники в автомобильном пункте пропуска через российско-украинскую границу обнаружили Иверскую икону Божьей Матери в окладе в сумке одной из россиянок. Женщина пояснила, что едет из Украины в Сочи, а икона - семейная реликвия, и ей досталась в наследство от бабушки.

В результате таможенной экспертизы выяснилось, что икона была создана в конце XVIII века и является предметом религиозного назначения.

Так как она попадает под категорию "Культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов", пересекать границу с ней без декларации нельзя. В Белгородской таможне завели административное дело, икону изъяли и поместили в камеру хранения.