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Рубрика: Общество

Под Курском археологи нашли горн начала VIII века

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Фото: Комитет информации и печати Курской области Фото: Комитет информации и печати Курской области
Фото: Комитет информации и печати Курской области

Археологические раскопки в Суджанском районе Курской области принесли неожиданный результат. Археологический отряд института РАН обнаружил горн для выплавки, который, по предположениям экспертов, датируется началом VIII века.

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Эту находку назвали уникальной. Как отметили в администрации Курской области, специалисты работают на археологическом памятнике "Поселение Куриловка-2" с 2012 года. И в нынешнем году им удалось отыскать целую производственную зону с горном. Температура в нем поднималась до очень высоких отметок, поэтому эксперты предположили, что здесь выплавляли серебро. Ведь археологи не обнаружили остатков ни железа, ни бронзы, ни меди.

Помимо производственной зоны, специалисты нашли остатки двух жилищ: первое датировали V веком, второе - VIII. В центре первого - яма для костра, обмазанная глиной, во второй - уже печной горн.

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