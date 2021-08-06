В Москве пятница станет самым прохладным днем с начала августа

В пятницу, шестого августа, столбики термометров в Москве не поднимутся выше +21 градуса. Этот день будет самым прохладным с начала августа, сообщили в Метеобюро Москвы и области.

Как отмечают метеорологи, похолодание принес циклон, "родом" из Северной Италии. Уже в четверг он понизил температуру - разница с нормой была +0,3 градуса. В пятницу циклон добавит прохлады, а температурный фон достигнет нормы.

Усилят ощущение дискомфорта дожди, их характер будет напоминать о скорой осени. Начнутся осадки днем, а завершатся глубокой ночью. Прогнозируется 3-5 мм осадков. Во время дождей возможно усиление ветра, порывы - до 15 м/с. Местами грозы.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, улучшится погода во второй половине дня субботы, когда временами будет показываться солнце. Прогреется воздух и в воскресенье. "Температура воздуха может подняться до +25...+27 градусов, - рассказала Позднякова. - Возможно, эти выходные станут последними по-летнему теплыми днями".

Кстати, самая высокая температура шестого августа была в 2010 году. Тогда воздух прогрелся тогда до +37,3.