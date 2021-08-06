В Москве за сутки выявили 2 583 новых пациента с коронавирусом

В столице выявили 2 583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 793 человека. На ИВЛ находятся 404 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В городе выздоровели еще 4 043 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число горожан, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 382 967. При этом за сутки в столице скончались 65 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В оперативном штабе напомнили, что победа над пандемией - это вакцинация. Там призвали сделать прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином дворе. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.