Новости

Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму 12:23
Задержан иммигрант, избивший актера из "Интернов" Ивана Рыжикова 12:02
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров 11:54
Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО 11:54
Вышел трейлер постапокалипсис-сериала "Y: Последний мужчина" 11:47
Шойгу: Число нетрудоустроенных жен офицеров сократилось в 13 раз 11:41
Олимпийский чемпион Ларин получил высшую награду Карелии 11:39
В Ленобласти грузовик сбил двоих детей 11:37
Сбежавших из ИВС в Подмосковье ищут в разных регионах 11:37
В Москве за сутки выявили 2 583 новых пациента с коронавирусом 11:36
Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего краснодарского судьи 11:35
Шойгу прокомментировал заявление Зеленского о Крыме одесским анекдотом 11:31
В Петербурге откроется крупнейший на Северо-Западе пункт вакцинации 11:31
Умер актер Оке Лунгвист 11:24
Депутат назвал нецелесообразной идею о выплате пособия за диспансеризацию 11:23
Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против РФ в Европе 11:17
Шойгу: Основные преобразования в Вооруженных силах РФ завершены 11:15
В Финляндии будут вакцинировать детей 12-15 лет 10:43
Экс-председателя райсуда Краснодара заподозрили в мошенничестве 10:35
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за паводка 10:28
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме 10:21
Около 90 населенных пунктов Красноярского края затянуло дымом из Якутии 10:20
Сергунина: В Москве отреставрируют семь памятников героям войны 1812 года 10:19
Названы "постковидные" симптомы, требующие визита к врачу 10:17
Видео: Индийский спецназ испытали российской "полосой разведчика" 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 11:36
Рубрика: Общество

В Москве за сутки выявили 2 583 новых пациента с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

В столице выявили 2 583 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 793 человека. На ИВЛ находятся 404 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Попова: Достичь коллективного иммунитета к коронавирусу желательно к 1 сентября

В городе выздоровели еще 4 043 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число горожан, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 382 967. При этом за сутки в столице скончались 65 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В оперативном штабе напомнили, что победа над пандемией - это вакцинация. Там призвали сделать прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином дворе. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров
Сбежавших из ИВС в Подмосковье ищут в разных регионах
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения