В Подмосковье от коронавируса привились более 3 миллионов человек

Более 3 миллионов жителей Московской области уже сделали прививку от коронавируса. Это 80% от плана вакцинации, согласно которому в регионе должны быть привиты порядка 3,8 миллиона человек.

Как сообщают в областном Минздраве, вакцинация дает результат - сегодня в сутки в Подмосковье выявляют не более 1,5 тысячи новых больных.

"Но коронавирус никуда не ушел. Да, число ежедневно выявляемых новых больных снизилось, однако вирус все так же опасен", - отмечает зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова. Привиться в регионе все так же легко - это можно сделать в поликлиниках по записи, в торговых центрах, парках и МФЦ - в порядке живой очереди.