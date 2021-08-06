В Подмосковье приняли неотложные меры для поимки сбежавших заключенных

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о неотложных мерах по розыску и задержанию лиц, совершивших побег из ИВС ОМВД по городскому округу Истра.

Проводятся проверочные и поисковые мероприятия. Выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых.

Личный состав органов внутренних дел Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег.

Полиция просит всех, кто владеет информацией об обстоятельствах происшествия и нахождении сбежавших, сообщить по телефонам 84956094952 и 84956094953.