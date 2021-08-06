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06.08.2021 06:55
Рубрика: Происшествия

В Якутии из-за рыбацкого костра сгорели семь тысяч гектаров леса

Текст: Ольга Коваль

Два жителя Верхневилюйского района Якутии предстанут перед судом по обвинению в причинении крупного ущерба лесному фонду из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Житель Якутии пойдет под суд за поджог 33 тысяч гектаров леса

Во время расследования первого уголовного дела выяснилось, что в июне этого года житель Далырского наслега отправился на рыбалку в окрестности села. Там он развел костер, который впоследствии перекинулся на лесной массив. В результате огонь уничтожил свыше 7,1 тысячи гектаров леса.

Аналогичное преступление совершил в мае житель Хоринского наслега. От его костра сгорело более 20 гектаров лесных насаждений.

Оба уголовных дела направлены в Верхневилюйский районный суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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