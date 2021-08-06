В Якутии из-за рыбацкого костра сгорели семь тысяч гектаров леса

Два жителя Верхневилюйского района Якутии предстанут перед судом по обвинению в причинении крупного ущерба лесному фонду из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Во время расследования первого уголовного дела выяснилось, что в июне этого года житель Далырского наслега отправился на рыбалку в окрестности села. Там он развел костер, который впоследствии перекинулся на лесной массив. В результате огонь уничтожил свыше 7,1 тысячи гектаров леса.

Аналогичное преступление совершил в мае житель Хоринского наслега. От его костра сгорело более 20 гектаров лесных насаждений.

Оба уголовных дела направлены в Верхневилюйский районный суд для рассмотрения по существу.