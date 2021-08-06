В Хабаровском крае 16-тонный валун упал на железную дорогу

Камень весом 16 тонн скатился на железнодорожные пути на перегоне Чепсары - Усть-Орочи Хабаровского края. К счастью, никто при этом не пострадал.

О происшествии сообщается на странице Дальневосточной железной дороги в Instagram. Машинист вел грузовой поезд из Ванино в Комсомольск-на-Амуре. Внезапно он увидел огромный камень, перегородивший путь. Машинист остановил состав и связался с диспетчером.

По всей видимости, валун выкатился на рельсы с горного склона, который размыло сильными дождями. Чтобы убрать камень пришлось вызывать кран восстановительного поезда.

Участок скал в горах Сихотэ-Алиня был тщательно обследован, железнодорожники взяли его на особый контроль. Камень оставили в полосе отвода, теперь его можно видеть из окна проходящего поезда. Движение на железной дороге восстановлено.